انطلاق الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا

توجه الناخبون في سلوفينيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة الانتخابات الحكومية في سلوفينيا، التي بيلغ عدد الناخبين فيها نحو 1.7 مليون شخص، إن التصويت يجري من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، في 2999 مركز اقتراع عادي إضافة إلى 88 مركزا آخر "للتصويت خارج مكان الإقامة الدائمة".

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ويتنافس على منصب الرئاسة في بلد يتمتع رئيسه بصلاحيات محدودة و"تشريفية" في الغالب، خمسة رجال وامرأتان. والرئيس الحالي بوروت باهور الذي شغل المنصب لولايتين، غير مؤهل دستوريا لولاية ثالثة.

وستجرى جولة الإعادة المتوقعة في 13 نوفمبر المقبل.

وفي أبريل الماضي، شهدت سلوفينيا انتخابات برلمانية وبلدية انتهت بفوز "حركة الحرية" بزعامة روبرت غولوب وتوليه رئاسة الحكومة الجديدة ليحل محل يانيز جانشا الذي كان أحد المبادرين والمشاركين في انسحاب سلوفينيا من يوغوسلافيا عام 1991، كما كان من أبرز مؤيدي كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

المصدر: "نوفوستي"