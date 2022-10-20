سويسرا تؤكد دعمها لنظام زيلينسكي

التقى الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس خلال زيارته كييف اليوم نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأكد له دعمه له ووقوفه إلى جانب الشعب الأوكراني.

كما وناقش الرئيسان مجالات وآليات إيصال المساعدات السويسرية إلى كييف بشكل عاجل.

واللافت للانتباه، أن زيلينسكي، اقترح على كاسيس، التعجيل بتقديم المساعدات للبدء بعمليات الإعمار قبل نهاية العمليات العسكرية.

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كما وتقدم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بمقترح أغرب من طلب رئيسه، مجازه أن يتم اقتطاع الجزء الأكبر من المبلغ المقدر بـ 750 مليار دولار لإعادة الإعمار من الأصول الروسية المصادرة، والحصول على منح وقروض الدولية، لاستكمال المبالغ المتبقية.

وفي أغسطس، صادق مجلس الوزراء الأوكراني على مرسوم أصدره زيلينسكي، بمصادرة الأصول الروسية على الأراضي الأوكرانية، واستخدام عائداتها في عملياته العدائية بحجة "الدفاع عن أوكرانيا"، تلاه إعلان زيلينسكي، بمصادرة أصول روسية، بقيمة 765 مليون دولار.

يذكر أن سويسرا في شهر يوليو، استضافت مؤتمرا دوليا في مدينة لوغانو، لإعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي