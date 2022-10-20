 
مباشر

سويسرا تؤكد دعمها لنظام زيلينسكي

أخبار العالم

سويسرا تؤكد دعمها لنظام زيلينسكي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0q0

التقى الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس خلال زيارته كييف اليوم نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأكد له دعمه له ووقوفه إلى جانب الشعب الأوكراني.

كما وناقش الرئيسان مجالات وآليات إيصال المساعدات السويسرية إلى كييف بشكل عاجل.

واللافت للانتباه، أن زيلينسكي، اقترح على كاسيس، التعجيل بتقديم المساعدات للبدء بعمليات الإعمار قبل نهاية العمليات العسكرية.

إقرأ المزيد
رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال العلم
رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال العلم

كما وتقدم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بمقترح أغرب من طلب رئيسه، مجازه أن يتم اقتطاع الجزء الأكبر من المبلغ المقدر بـ 750 مليار دولار لإعادة الإعمار من الأصول الروسية المصادرة، والحصول على منح وقروض الدولية، لاستكمال المبالغ المتبقية.

وفي أغسطس، صادق مجلس الوزراء الأوكراني على مرسوم أصدره زيلينسكي، بمصادرة الأصول الروسية على الأراضي الأوكرانية، واستخدام عائداتها في عملياته العدائية بحجة "الدفاع عن أوكرانيا"، تلاه إعلان زيلينسكي، بمصادرة أصول روسية، بقيمة 765 مليون دولار.

 يذكر أن سويسرا في شهر يوليو، استضافت مؤتمرا دوليا في مدينة لوغانو، لإعادة إعمار أوكرانيا.

 

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا