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لوغانسك تعتبر أن إسرائيل لن تجرؤ أبدا على تزويد أوكرانيا بالسلاح

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لوغانسك تعتبر أن إسرائيل لن تجرؤ أبدا على تزويد أوكرانيا بالسلاح
RT
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أعلن وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو أن إسرائيل لن تجرؤ على تزويد كييف بالسلاح أبدا.

وقال دينيغو: "أعتقد أن التصريحات السابقة حول النوايا صدرت من أجل الحفاظ على صورة الاتحاد الأوروبي ودعم موقفه. صرح أحد القادة تصريحا صحيحا للغاية: "لا ينقصنا سوى صليب معقوف ألماني على الأسلحة الإسرائيلية". هذه العبارة تكمن في أصل هذه الأفعال. أعتقد أن إسرائيل لن تجرؤ أبدا على إمداد أوكرانيا بالسلاح".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا، بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية".

المصدر: نوفوستي

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