 
مباشر

مدفيديف: إذا فعلت إسرائيل ذلك فستدمر جميع العلاقات مع روسيا

أخبار العالم

مدفيديف: إذا فعلت إسرائيل ذلك فستدمر جميع العلاقات مع روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzx7

 علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف على احتمال توريد أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها إذا فعلت فستدمر جميع العلاقات مع روسيا.

وقال مدفيديف  نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي بهذا الشأن: "أنا حتى لا أتحدث عن أن المسوخ من بانديرا، كما كانوا نازيين لا يزالون كذلك. يكفي فقط النظر إلى رموز أتباعهم المعاصرين. إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإن تعلن إسرائيل، بانديرا وشوخيفيتش بطلين لها".

يشار إلى أن ستيبان بانديرا ورومان يوسيفوفيتش شوخيفيتش، شخصيتان أوكرانيتين تعاونتا مع الاحتلال النازي بين عامي 1941 – 1845، وارتكبتا مذابح ضد المواطنين السوفييت وخاصة اليهود.

 المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا