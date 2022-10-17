مدفيديف: إذا فعلت إسرائيل ذلك فستدمر جميع العلاقات مع روسيا

علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف على احتمال توريد أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها إذا فعلت فستدمر جميع العلاقات مع روسيا.

وقال مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي بهذا الشأن: "أنا حتى لا أتحدث عن أن المسوخ من بانديرا، كما كانوا نازيين لا يزالون كذلك. يكفي فقط النظر إلى رموز أتباعهم المعاصرين. إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإن تعلن إسرائيل، بانديرا وشوخيفيتش بطلين لها".

يشار إلى أن ستيبان بانديرا ورومان يوسيفوفيتش شوخيفيتش، شخصيتان أوكرانيتين تعاونتا مع الاحتلال النازي بين عامي 1941 – 1845، وارتكبتا مذابح ضد المواطنين السوفييت وخاصة اليهود.

المصدر: سبوتنيك