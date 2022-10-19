"العقوبات هي سبب الأزمة وليس بوتين".. مستخدمو "تويتر" ينتقدون رئيسة المفوضية الأوروبية

انتقد مستخدمو "تويتر" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد نشرها أن بوتين ابتز أوروبا بإمدادات الغاز، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

واعتبر المعلقون كلامها شائن واتهموها بالكذب، ويرى المستخدمون أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في عدم رغبة أوروبا في التعاون مع روسيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

وكتب أحد المستخدمين: "من المؤكد تقريبا أن روسيا منفتحة على إمدادات الغاز، ما الذي يفسر رفض شركة نقل الطاقة هذه تلبية الطلب في فصل الشتاء؟ بالطبع، يمكن أن يكون هذا فقط رغبة في خلق الفوضى والانقسام. كيف نفسر هذا التخريب المتعمد لإمدادات الطاقة الأوروبية؟، الضرر الناجم عن العقوبات لا رجوع فيه ويتجاوز بكثير الزيادة المؤقتة في أسعار الطاقة!".

وشدد شخص آخر على أن: "هذا ليس ابتزاز روسيا للغاز. كانت روسيا أكثر من راغبة في تزويد أوروبا بالغاز، لكن عبادتك الضعيفة لسياسة الولايات المتحدة هي التي أجبرتك على فرض عقوبات ضد روسيا".

وكتب أحد المعلقين: "بوتين مستعد لتزويد أوروبا بالإمدادات من خلال نورد ستريم 2، لذا فأنت تكذبين عندما تتحدثين عن ابتزاز الغاز".

فيما تساءل مستخدم آخر: "إذا كانت أزمة الغاز سببها روسيا، فلماذا قال بوتين إن مبيعات الغاز إلى أوروبا ستكون عبر تركيا؟ من الذي دمر أنابيب غاز البلطيق؟".

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كسلاح، ولعدة عقود كانت البلاد موردا موثوقا به للأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي