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إسبانيا ترسل مولدات كهربائية إلى أوكرانيا

أخبار العالم

إسبانيا ترسل مولدات كهربائية إلى أوكرانيا
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن حكومتها سترسل مولدات كهربائية إلى أوكرانيا استجابة لطلب المساعدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "بسبب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية الكهربائية، والتي أثرت بشكل خطير على إمدادات الكهرباء لمواطني أوكرانيا، واستجابة للطلب العاجل بالحصول على هذا الدعم، الذي وافق عليه مسؤول الدفاع لأوكرانيا، ستبدأ وزارة الدفاع على الفور في إرسال مولدات الكهرباء إلى هناك".

وأضافت الوزارة أنها سترسل أربع مولدات بقدرة 400 كيلووات ومولد واحد بقدرة 150 كيلووات.

المصدر: تاس

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