البيت الأبيض: تقديم السعودية مساعدات لأوكرانيا لا يلغي قرار "أوبك+"

قال البيت الأبيض، إن إعلان السعودية، عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، "لا يلغى قرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن "القرار الذي اتخذته أوبك بلس الأسبوع الماضي نعتقد أنه يقف إلى جانب الروس، وكان ضد مصالح الشعب الأمريكي والعائلات في جميع أنحاء العالم"، مضيفة: "نعتقد أن هذا القرار سيضر الاقتصادات منخفضة الدخل، وهو كان مضللا وخطأً وقصير النظر".

وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيعيد تقييم علاقات واشنطن بالسعودية، هذا شيء تحدث عنه منذ بداية هذه الإدارة، ويريد أن يفعل ذلك بمساعدة من الحزبين، وهي طريقة تم القيام بها على مدى العقود الثمانية الماضية عندما نتحدث عن علاقتنا مع السعودية، وسوف يفعل ذلك بطريقة منهجية واستراتيجية"، مشددة على أن إعلان السعودية، عن تقديم مساعدات لأوكرانيا "لا يلغى قرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط".

وردا على سؤال بشأن وجود خطط لذهاب أي من مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي سيعقد بالرياض في وقت لاحق من هذا الشهر، قالت بيير: "ليس لدي أي شيء للإعلان عنه في الوقت الحالي".

المصدر: CNN