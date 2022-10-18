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إيران ترد على تصريح "أوروبا حديقة والعالم أدغال" لبوريل

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إيران ترد على تصريح
AP
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ردت إيران على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم بالأدغال.

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وعلى حسابه في "تويتر"، توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لبوريل قائلا إن "استخدامه لمصطلحي الحديقة والأدغال نابع من ذهنية استعمارية مرفوضة جملة وتفصيلا والتي تجيز للغرب العدوان والاحتلال، لكن تلك الحقبة قد ولت، والعالم متعدد الاقطاب بات على الأبواب".

وأضاف كنعاني: "على الاتحاد الأوروبي أن يسلم بالحقائق أو يمضي نحو الأفول والزوال".

المصدر: "فارس"

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