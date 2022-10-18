إيران ترد على تصريح "أوروبا حديقة والعالم أدغال" لبوريل

ردت إيران على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم بالأدغال.

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وعلى حسابه في "تويتر"، توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لبوريل قائلا إن "استخدامه لمصطلحي الحديقة والأدغال نابع من ذهنية استعمارية مرفوضة جملة وتفصيلا والتي تجيز للغرب العدوان والاحتلال، لكن تلك الحقبة قد ولت، والعالم متعدد الاقطاب بات على الأبواب".

وأضاف كنعاني: "على الاتحاد الأوروبي أن يسلم بالحقائق أو يمضي نحو الأفول والزوال".

The garden/jungle metaphor arises from an utterly unacceptable colonial mentality which gives the West a right to invade & occupy.



That era has long gone. Multipolarity is on the doorstep.



EU needs to adopt the realities, otherwise it will continue to decline & fade. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) October 18, 2022

المصدر: "فارس"