غافريلوف: أي تحقيقات يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن المسيرات الإيرانية لا تستحق الاهتمام!

وصف قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار بأنه لا يستحق الاهتمام.

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وفي التفاصيل، أكد غافريلوف في تصريح تلفزيوني أن أي تحقيقات يجريها الاتحاد الأوروبي في عمليات تسليم مزعومة لطائرات إيرانية بدون طيار (مسيرات) إلى روسيا لا تستحق الاهتمام، مستبعدا أن تؤدي إلى أي نتائج.

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح في معرض إجابته على سؤال بخصوص المسيرات الإيرانية: " بالطبع، يمكنهم أيضا التحقيق في إبادة الفئران في ظروف الشمال الأقصى، إذ أنهم يستطيعون تبني أي موضوع وفتح قضية ضد أي شركة.. وما إلى ذلك، ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا الأمر يستحق فعلا الاهتمام. يمكنهم فعل ذلك، لكن هيهات أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة، لا ضد إيران ولا ضدنا".

وكان رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرّح في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بجمع الأدلة على استخدام روسيا للطائرات الإيرانية بدون طيار في أوكرانيا، وسوف يرد إذا ثبت ذلك.

و في أغسطس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا يزعم أن إيران تزود روسيا بطائراتها المسيرة. وعقب ذلك، أدلى ممثلو الإدارة الأمريكية بتصريحات مماثلة. ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية مثل هذه الأنباء بأنها مختلقة.

وبنهاية سبتمبر، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران لا تدعم أيا من أطراف النزاع في أوكرانيا وتعارض توريد أسلحة أجنبية لكل من كييف وموسكو.

المصدر: تاس