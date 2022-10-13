بوريل: أوروبا حديقة والعالم من حولها أدغال يمكن أن تغزو الحديقة

شبه مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا "المتميزة" بـ"حديقة"، والعالم من حولها بـ"أدغال" التي يمكن أن تغزو الحديقة.

وقال بوريل في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في مدينة بروج البلجيكية: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

وأضاف أنه يتعين على أوروبا أن تكون منتبهة لمثل هذا الوضع و"تعتني بحديقتها.

وشدد بوريل على أن بناء الجدران حول أوروبا لن يكون القرار الصائب، مضيفا أنه "من الضروري أن تمتد الحديقة إلى الأدغال".

وتطرق بوريل إلى دور الاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انخراطا في الوضع في بقية العالم. نحن أناس متميزون، لقد أنشأنا مزيجا من هذه الأشياء الثلاثة (الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي)، لكن لا يمكننا أن ندعي أننا سنبقى أحياء باعتبارنا استثناء".

المصدر: نوفوستي