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إخماد الحريق الذي نشب بعد قصف محطة سكك الحديد في إيلوفيسك

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إخماد الحريق الذي نشب بعد قصف محطة سكك الحديد في إيلوفيسك
Sputnik
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أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" اليوم، بأنه تم إخماد الحريق الذي اندلع بعد القصف الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية على مستودع للوقود بمحطة سكك الحديد في إيلوفيسك.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت قد استهدفت المركز السكني إيلوفيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بست قذائف من راجمة صواريخ أمريكية من طراز هيمارس.

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ونقل مراسل "نوفوستي" عن شاهد عيان قوله: "في الساعة الثانية عشرة ليلا سمعنا أصوات انفجارات قوية. ولكن رغم ذلك لم نخرج إلى الشارع فورا بل بقينا في البيت. وعندما هدأت الأصوات قليلا خرجنا وشاهدنا النيران تلتهم خزانات وقود الديزل".

ونوه الشاهد، بأن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران وأخمدوا الحريق مع حلول الصباح.

المصدر: نوفوستي  

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