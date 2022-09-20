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قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)

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قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik
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أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار، تضرر أحد مباني محطة زابوروجيه النووية ونظام التبريد فيها نتيجة قصفها من قبل القوات الأوكرانية.

وكتبت الإدارة عبر "تيليغرام": "نتيجة القصف الاستفزازي من قبل القوات الأوكرانية، تم تسجيل عدد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في محطة زابوروجيه النووية، تم استهداف مبنى خاص للمحطة، ونظام تبريد بالإضافة إلى مقصف المحطة، حيث تواجد الموظفون أثناء القصف".

وأكدت الإدارة أنه، "لحسن الحظ لم تقع إصابات بين عمال المحطة أو الحراس".

قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik
قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik
قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik
قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik
قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)
Sputnik

المصدر: نوفوستي

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