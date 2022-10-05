البيت الأبيض يتهم "أوبك +" بالتضامن مع روسيا

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن تحالف "أوبك +" يتخذ موقف تضامنيا مع روسيا من خلال اتخاذ قرار "خاطئ" بخفض إنتاج النفط في ذروة النزاع بأوكرانيا.

وقالت جان بيير: "من الواضح أن أوبك + متضامنة مع روسيا في قرارها الخاطئ اليوم، سأقتصر على ذلك."

واتفقت مجموعة دول "أوبك +" في اجتماع في فيينا، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم من المحاولات الأمريكية لإقناعها بعدم القيام بذلك.

وقالت جان بيير، إن مثل هذا القرار له آثار على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفة: "إننا نعتبر هذا القرار خاطئا".

المصدر: نوفوستي