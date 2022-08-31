غروسي يأمل في إنشاء بعثة مراقبة دائمة في محطة زابوروجيه النووية

أعرب رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في إنشاء بعثة دائمة لمراقبة محطة زابوروجيه أكبر المحطات النووية في أوروبا.

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وقال غروسي: "هذا من أهم الأمور التي أريد القيام بها وسأفعلها".

وأعلن غروسي صباح اليوم أن فريق خبراء تابعا للوكالة انطلق إلى محطة زابوروجيه، وأنه سيمضي "بعض الأيام" هناك وسيعد تقريرا بعد إنهاء المهمة.

وقال غروسي قبل أن تغادر البعثة، في قافلة من السيارات، العاصمة الأوكرانية كييف حيث وصلت أمس الثلاثاء: "هذه العمليات معقدة للغاية. نحن ذاهبون إلى منطقة حرب. .. وهذا يتطلب ضمانات واضحة ليس فقط من الروس، لكن أيضا من أوكرانيا".

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن البعثة تضم حوالي عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، يرافقهم فريق من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.

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وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فريق المفتشين سيصل إلى محطة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس، عبر منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني.

وأعربت سلطات زابوروجيه الموالية لروسيا عن استعدادها لتزويد البعثة الدولية بأدلة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية.

المصدر: وكالات