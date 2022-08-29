الجيش الأوكراني يتسبب في اختراق سقف مبنى لتخزين الوقود النووي في زابوروجيه (صورة)

صرح ممثل إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، بأن الجيش الأوكراني قصف أحد المباني الخاصة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ويحتوي على وقود نووي غير مستنفد.

ونشر روجوف، في قناته على تطبيق "تليغرام"، صورة، قال إنها لسقف المبنى الخاص رقم 1 لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقد تحطم جزء منه نتيجة لقصف القوات الأوكرانية.

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وتقع محطة الطاقة النووية بزابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بجوار مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد المفاعلات والقدرة المركبة، وهي تقع تحت سيطرة الجيش الروسي منذ مارس الماضي، لضرورة منع تسرب المواد النووية والمشعة، وفقا لما صرحت به الخارجية الروسية.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار والقرى المحيطة وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بانتظام. وقد أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن ما يمارسه النظام في كييف تجاه المحطة النووية يعد إرهابا نوويا، فيما أعلن الممثل الدائم لدى وكالة الطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة وفد الوكالة للمحطة خلال هذا الأسبوع.

المصدر: نوفوستي