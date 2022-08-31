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فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينطلق إلى محطة زابوروجيه النووية

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فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينطلق إلى محطة زابوروجيه النووية
AP
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي اليوم الأربعاء أن فريقا من مفتشي الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا.

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"نيويورك تايمز": بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زابوروجيه في 31 أغسطس

وقال غروسي للصحفيين في كييف قبل الانطلاق: "نتحرك الآن أخيرا بعد ستة أشهر من الجهود. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وكان غروسي اجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء بعد وصول مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن البعثة تضم حوالي عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، يرافقهم فريق من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.

المصدر: أ ف ب

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