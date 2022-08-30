"نيويورك تايمز": بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زابوروجيه في 31 أغسطس

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 14 خبيرا غادرت فيينا يوم الاثنين، وستصل إلى محطة زابوروجيه الذرية الأربعاء 31 أغسطس.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في كييف، وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن البعثة ستصل إلى محطة زابوروجيه عبر كييف والأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنه في طريقه مع فريق مفتشين عن الوكالة إلى محطة زابوروجيه، التي تعرضت لقصف قوات كييف المتكرر الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن "حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيساعد في استقرار الأمن النووي في المحطة وتقليص مخاطر حدوث كارثة نووية خطيرة في أوروبا".

المصدر: تاس