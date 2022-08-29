سلطات زابوروجيه ستزود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأدلة على قصف أوكرانيا للمحطة النووية

صرح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه، بأن معلومات سيتم تقديمها لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

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ولفت روجوف إلى أن قاعدة بيانات بهذا الشأن جمعت بالكامل، مضيفا قوله: "سنقدم كل المعلومات عن قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية. تم جمع قاعدة الأدلة بالكامل وهي وفيرة".

وذكر أن آمالا كبيرة تعلق على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنها ستنفذ مهامها التخصصية وتساعد في ضمان سلامة محطة الطاقة النووية لتصبح ضامنا لوقف القصف من قبل القوات الأوكرانية.

يذكر أن محطة زابوروجيه الكهروذرية تقع قرب مدينة إنيرغودار، التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

ووجهت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة عدة ضربات استهدفت المحطة بواسطة الطائرات المسيرة، والمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ.

وتصدت الدفاعات الروسية لمعظم هذه الهجمات، إلا أنه تم تسجيل سقوط عدد من القذائف على مرافق المحطة، ومنطقة تخزين النفايات النووية، ما يشكل تهديدا بحدوث تسرب إشعاعي.

المصدر: نوفوستي