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بيسكوف يدعو للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوروجيه ويعد بضمان أمان بعثة الوكالة  

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بيسكوف يدعو للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوروجيه ويعد بضمان أمان بعثة الوكالة  
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجب على جميع الدول أن تضغط على أوكرانيا لكي تتوقف عن قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية ولا تهدد أمن كل أوروبا.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "الضغط على الجانب الأوكراني يمكن أن يخفف التوتر العسكري، كي تتوقف عن قصف هذه المنطقة والأراضي المجاورة لها".

وعن طبيعة الوفد الروسي إلى المحادثات حول المحطة، ذكر بيسكوف أنه سيضم عسكريين روس، ويجري تدقيق الأطراف الأخرى المشاركة في الوفد.

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وشدد ممثل الكرملين، على أن روسيا من جانبها، ستكفل الأمن الكامل لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنطقة الخاضعة للجيش الروسي، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالقصف الأوكراني المستمر.

وقال بيسكوف: "سيتم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة الكهروذرية من المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وفي تلك المنطقة، حسب فهمنا، سيقوم الجانب الأوكراني بضمان أمن البعثة الدولية".

المصدر: نوفوستي

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