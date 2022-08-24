النرويج وبريطانيا تتفقان على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة قيمتها 9 ملايين دولار

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية اليوم الأربعاء أن النرويج اتفقت مع بريطانيا على تزويد أوكرانيا مجانا بطائرات "Black Hornet" الصغيرة بدون طيار، وتقدر قيمتها بـأكثر من 9 ملايين دولار.

وقالت الحكومة النرويجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "لقد وحدت النرويج والمملكة المتحدة جهودهما للحصول على طائرات نرويجية صغيرة بدون طيار من طراز Black Hornet في تبرعات لأوكرانيا".

وأوضحت أن تكلفة هذه الطائرات تصل إلى 90 مليون كرونة نرويجية (حوالي 9.2 مليون دولار".

المصدر: نوفوستي