وريث سامسونغ يحصل على عفو رئاسي خاص

منح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، أول عفو خاص لوريث سامسونغ لي جيه-يونغ ورئيس مجموعة لوتيه شين دونغ-بن، و1691 آخرين بمناسبة ذكرى يوم التحرير الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير العدل هان دونغ-هون أن العفو سيصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم التحرير يوم الاثنين.

وكان من المتوقع في البداية على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق لي ميونغ-باك من العفو، لكنه لم يكن مدرجا في القائمة. كما تم استبعاد حاكم إقليم كيونغ سانغ الجنوبي السابق كيم كيونغ-سو. وكان أبرز المستفيدين هو نائب رئيس سامسونغ للإلكترونيات لي.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية رشوة تتعلق بالرئيسة السابقة بارك كون-هيه، وأطلق سراحه بشكل مشروط في أغسطس من العام الماضي. انتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو، لكنه لا يزال بحاجة إلى عفو لاستعادة جميع حقوقه.

وحكم على رئيس مجموعة لوتيه "شين" بالسجن لمدة عامين ونصف مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة تتعلق بالرئيسة بارك.

ويمنح الرؤساء في كوريا الجنوبية عادة عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، حيث يستفيد قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم تشايبول، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.

المصدر: "يونهاب"