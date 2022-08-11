أكد الكاتب الأسترالي تيم أندرسون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يستخدم أساليب إرهابية بقصف قواته محطة زابوروجيه الكهرذرية الخاضعة للجيش الروسي.

وكتب على تويتر: "أمر زيلينسكي قواته المدعومة من الناتو باستخدام طائرات كاميكازي بدون طيار والمدفعية لضرب محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في زابوروجيه من أجل إلقاء اللوم على روسيا".

وأضاف أن مقاتلي القاعدة في سوريا استخدموا نفس الأساليب باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وعلى خلفية تصرفات القوات الأوكرانية، طلبت موسكو عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

المصدر: ريا نوفوستي