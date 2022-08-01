بلينكن: بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة.

وقال بلينكن في مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: "بينما نلتقي بكم هنا، تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة".

وفي نهاية شهر يونيو، أشارت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية مرة أخرى إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد استكملت "إلى حد ما" إعداد البنية التحتية لتجربة نووية، لكنها لم تستطع تحديد وقت تقريبي لها.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في خطاب ألقاه في الاحتفال بالذكرى السنوية للهدنة في الحرب الكورية، إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مستعدة تماما في أي وقت لتعبئة "قوات الردع النووي" بسرعة وبدقة، وإذا قررت سيئول شن "ضربة استباقية" على كوريا الديمقراطية، سيتم تدمير حكومتها وجيشها و"قطاع الطرق العسكريين" بها.

المصدر: نوفوستي