الحكومة الألمانية توافق على بيع أوكرانيا 100 مدفع "هاوتزر"

وافقت الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع "هاوتزر" ذاتية الدفع لأوكرانيا، حسبما أفادت به صحيفة "دير شبيغل"، نقلا عن مصادر.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح بعد متى ستصل الدفعة الأولى من مدافع "هاوتزر" هذه إلى أوكرانيا، خاصة وأن إنتاج جميع هذه المدافع يحتاج لعدة سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، أن موارد القوات المسلحة الألمانية محدودة، وهذا ما يحول دون تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: وكالات