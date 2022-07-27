"السياحة العسكرية".. صورة سياسية من كييف تشعل غضب الألمان

انتشرت صورة على موقع "تويتر" لوزيرة الداخلية ووزير العمل الألمانيين وهما يحتسيان بعض المشروبات الكحولية في شرفة بناية، أثناء زيارتهما للعاصمة كييف، فأشعلت هذه الصورة غضب المعلقين.

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تظهر اللقطات وزيرة الداخلية، نانسي فازر، ووزير العمل، هوبرتوس هايل، بينما يحتسيان كؤوسا من الكحول في شرفة أحد المنازل بصحبة عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أثناء زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

Hubertus und Nancy haben sich den Urlaub aber auch verdient.



Endlich mal abschalten bei einem Piccolöchen mit Vitali im wunderschönen #Kiew.#hubertusheil#nancyfaeser#UkraineWarpic.twitter.com/YtvSW5BJwu — Paul Asten (@asten_paul) July 26, 2022

وأطلق المستخدمون الأوكرانيون على زيارة الوزيرين مصطلح "السياحة العسكرية"، وسخر مستخدمون آخرون بأن "هناك الكثير من الشمبانيا في أوكرانيا"، بينما انتقد مستخدمون "السياسيين المخمورين على حساب دافعي الضرائب، بينما يدور القتال في مكان قريب"، وكان من بين التعليقات: "في الصورة يمكنك رؤية كيف يحاول وزراؤنا استيعاب انطباعاتهم عن (العدوان الروسي الغاشم)".

المصدر: تويتر