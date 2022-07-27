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"السياحة العسكرية".. صورة سياسية من كييف تشعل غضب الألمان

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Twitter
وزيرة الداخلية/ نانسي فازر، ووزير العمل/ هوبرتوس هايل، بصحبة عمدة كييف/ فيتالي كليتشكو
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انتشرت صورة على موقع "تويتر" لوزيرة الداخلية ووزير العمل الألمانيين وهما يحتسيان بعض المشروبات الكحولية في شرفة بناية، أثناء زيارتهما للعاصمة كييف، فأشعلت هذه الصورة غضب المعلقين.

Twitter
ووزير العمل الألمانيين بينما يحتسيان المشروبات الكحولية في شرفة مع عمدة العاصمة أثناء زيارتهما لكييف

تظهر اللقطات وزيرة الداخلية، نانسي فازر، ووزير العمل، هوبرتوس هايل، بينما يحتسيان كؤوسا من الكحول في شرفة أحد المنازل بصحبة عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أثناء زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

 وأطلق المستخدمون الأوكرانيون على زيارة الوزيرين مصطلح "السياحة العسكرية"، وسخر مستخدمون آخرون بأن "هناك الكثير من الشمبانيا في أوكرانيا"، بينما انتقد مستخدمون "السياسيين المخمورين على حساب دافعي الضرائب، بينما يدور القتال في مكان قريب"، وكان من بين التعليقات: "في الصورة يمكنك رؤية كيف يحاول وزراؤنا استيعاب انطباعاتهم عن (العدوان الروسي الغاشم)".

المصدر: تويتر

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