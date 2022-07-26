قوات كييف تتلقى أوامر بتلغيم ضواحي مدينة أرتيموفسك التي تتقدم نحوها القوات الروسية وقوات لوغانسك

كشف الضابط في شرطة لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، نقلا عن معلومات استخبارية، أن قوات كييف تلقت أوامر بتنفيذ عمليات زراعة للألغام عن بعد في ضواحي مدينة أرتيموفسك بجمهورية لوغانسك.

وكتب ماروشكو: "أصدرت القيادة العليا للقوات الأوكرانية أوامر بزرع الألغام عن بعد في محيط بلدة أرتيموفسك، وضمن عدد من التجمعات السكنية التي يسكنها مدنيون".

وأعلن ماروتشكو في وقت سابق أن القوات الروسية وقوات لوغانسك ودونيتسك ستتقدم باتجاه أرتيموفسك بعد تطهير المحطة الحرارية في سفيتلودارسك بلوغانسك.

المصدر: نوفوستي