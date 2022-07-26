طائرة أوكرانية مسيرة تقصف نقطة تفتيش جمركية في بريانسك الروسية

أعلن حاكم مدينة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الأوكرانية هاجمت نقطة تفتيش في المدينة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن قتيل وإصابة آخرين.

وقال حاكم بريانسك: "وفقا لمعلومات محدثة، نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة سيفسكي، تم إلقاء عبوة ناسفة على مخزن، يقع على مقربة من نقطة التفتيش الجمركية في نقطة تفتيش تروبورتنوي. لسوء الحظ، توفي أحد الأشخاص".

إلى ذلك قال الحاكم أنه "نتيجة القصف، هناك أربعة جرحى يتلقون الآن المساعدة الطبية".

المصدر: نوفوستي