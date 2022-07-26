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الأمم المتحدة توكد عدم إصابة أحد في الهجوم على المنشآت العسكرية في ميناء أوديسا

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الأمم المتحدة توكد عدم إصابة أحد في الهجوم على المنشآت العسكرية في ميناء أوديسا
Gettyimages.ru
علم الأمم المتحدة
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أعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تؤكد عدم تعرض أحد للإصابة نتيجة الضربة الروسية على المنشآت العسكرية في ميناء أوديسا في 23 يوليو.

وأشار إلى أنه "زملاؤنا الذين يعملون على القضايا الإنسانية، كانوا شهود على ضربة صاروخية في منطقة الميناء في 23 يوليو".

وأكد أنه لا توجد معلومات عن وقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة.

المصدر: نوفوستي

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