 
مباشر

فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

أخبار العالم

فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thkr

فتح مكتب المدعي المالي الفرنسي تحقيقا في ممتلكات رجال أعمال روس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين.

وبحسب الوكالة، بدأ التحقيق في 1 يوليو، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الجسيمة.

وتم فتح القضية بعد تقديم شكوى في أواخر مايو في باريس من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بشبهة غسل أموال في فرنسا من قبل "رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى".

المصدر: أ ف ب

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا