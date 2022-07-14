مراسل عسكري يكشف تتبع وتدمير مدفع أمريكي خطير في دونباس

كشف المراسل العسكري ألكسندر كوتس، عن "مطاردة" وتدمير مدفع هاوتزر M777 أمريكي في دونباس شرقي أوكرانيا، عوّلت قوات كييف كثيرا عليه في قصف مدينتي روبيجني، وسيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا.

وذكر أنه بعد ترصد نقطة الإطلاق، تقرر تتبع المسار الذي كانت القوات الأوكرانية تحرك فيه مدفعها M777.

وأضاف أن المدفع كان مخبأ في مربض خرساني بمصنع للزجاج بين ليسيتشانسك وسيفيرسكي.

ونتيجة لضربة صاروخية دقيقة، تم تدمير المدفع الأمريكي المدرع ومدفع آخر في المربض.

وكتب كوتس: "كان الطاقم متخفيا في منطقة الانتظار، حيث قام رجال المدفعية الأوكرانيون بتجديد الذخيرة".

ووفقا للمراسل العسكري يفغيني بودوبني، كان لدى مدفع هاوتزر آلة حاسبة باليستية رقمية، ويدرس المتخصصون الروس بياناتها.

وأشار المراسلون العسكريون أيضا إلى أنه وفقا للسكان المحليين، قام حوالي مئة مرتزق أجنبي بحراسة المدفع المشار إليه، بإشراف خبير أمريكي زنجي.

وفي وقت سابق، دمرت القوات الروسية فوجا من مدافع هاوتزر M777 نشطت في إحدى مناطق مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات