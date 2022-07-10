لحظة تدمير مستودع يضم أكثر من ألف قذيفـة لمدافع هاوتزر الأمريكية

أثناء إيجازها الصحفي عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق قصف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني ومستودع للذخيرة بأسلحة عالية الدقة.

وحسب الوزارة فإن نقطة تمركز مدفعية أوكرانية كانت تقع على أراضي مصنع السيراميك بسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تصفية ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني وأكثر من ألف قذيفة لمدافع هاوتزر M777 الأمريكية الصنع وحوالي 700 قذيفة من طراز غراد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية