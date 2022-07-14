برلماني أوكراني: كييف طلبت من واشنطن صواريخ بعيدة المدى لراجمات HIMARS

قال فيدور فينيسلافسكي عضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستطلاع في برلمان أوكرانيا، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة توريد صواريخ بعيدة المدى لراجمات HIMARS.

ويشار إلى أن مدى قذائف HIMARS الأمريكية غير الموجهة، يصل إلى 45 كيلومترا، أما القذائف المطورة فيصل مداها، وفقا لمصادر مختلفة، إلى 70-80 كيلومترا، وعند استخدام صواريخ تكتيكية قد يصل المدى إلى 300 كلم.

وأضاف البرلماني في حديث تلفزيوني: "تتفاوض دولتنا وحكومتنا على جميع المستويات، مع الجانب الأمريكي حول ضرورة تزويدنا بقذائف ذات مدى أبعد لهذه المنظومات. الصواريخ المتوفرة لدينا من هذا النوع حاليا، يصل مداها إلى 70 كلم. بشكل عام، يمكن لبعض أنواع هذه الصواريخ الوصول إلى أعماق أكبر بكثير".

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في وقت سابق، قامت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 8 منصات إطلاق متحركة من نوع HIMARS. ومن المقرر أن يتم نقل أربع قطع أخرى من هذا النوع إلى أوكرانيا.

وكان أعلن البنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تضم 4 منظومات من راجمات الصواريخ المذكورة أعلاه.

وأشار البنتاغون في بيان له، إلى أن حزمة المساعدات تضم كذلك ألف قذيفة من عيار 155 مم و3 وسائل نقل، وأنظمة مضادة للمدفعية وقطع غيار للمعدات العسكرية.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من تدمير ما لا يقل عن اثنتين من منصات إطلاق قذائف HIMARS حتى الآن.

المصدر: نوفوستي