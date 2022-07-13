لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت لوغانسك مساء أمس الثلاثاء بتسعة صواريخ هيمارس الأمريكية.

وقال المكتب التمثيلي في بيان له "تم في الساعة 23.35 تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية من اتجاه أرتيموفسك (باخموت) باتجاه لوغانسك، باستخدام HIMARS MLRS (9 صواريخ)".

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وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت مؤخرا الأحياء السكنية بمدينة نوفايا كاخوفكا (المحررة) بصواريخ "هيمارس إم إل آر إس" الأمريكية وأسفر القصف عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، وتضرر كبير بالبنية التحتية في المدينة.

المصدر: نوفوستي