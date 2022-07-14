 
مباشر

مسؤول محلي سلوفاكي: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

أخبار العالم

مسؤول محلي سلوفاكي: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
Gettyimages.ru
علم سلوفاكيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tez4

أعلنت سلطات مدينة نيترا في سلوفاكيا أنها لم تتلق بعد الأموال من صناديق الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقال المسؤول المحلي في المدينة توماس غولوبيك، حسب موقع "يورو أكتيف": "للأسف، لم نتلق شيئا من الحكومة".

وأضاف: "ميزانية المدينة قد تتحمل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في فصل الصيف، لكنه ليس واضحا ماذا سيحدث بعد ذلك".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون في الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: "سبوتنيك" 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا