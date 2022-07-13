أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، أن أوكرانيا بدأت بإشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.

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وقال ستريموسوف اليوم الأربعاء: "لقد حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم. هذا نظام نازي".

ووفقا له، فإن نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب الجماعي، وهو غير مهتم بالناس العاديين.

وأضاف نائب رئيس الإدارة: "إنهم يحصلون على رواتبهم، وماذا يفعل الناس العاديون، وسكان أوكرانيا يظل هذا السؤال مفتوحا".

المصدر: سبوتنيك+ RT