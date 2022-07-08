وزير الخارجية الروسي: الغرب يحاول بشكل مصطنع عرقلة تصدير الحبوب الروسية

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن الدول الغربية تواصل محاولاتها لمنع تصدير الحبوب الروسية بشكل مصطنع للدول التي تعاقدت معها.

وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دينباسار في إندونيسيا تحدث خلاله عن نتائج مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (G20).

وقال: "تشير البيانات بوضوح شديد إلى أن الحبوب المحتجزة في الموانئ في أوكرانيا تشكل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، لذلك ليس هناك للأمر تأثير حقيقي على الأمن الغذائي. كل ما هو مطلوب هو أن يتوقف الغرب عن الإعاقة المصطنعة لعمليات تصدير (الحبوب) من روسيا إلى تلك البلدان التي تعاقدت (على شراء حبوبنا)".

وأكد لافروف، على أن روسيا بمساعدة تركيا مستعدة لضمان سلامة القوافل المتجهة في البحر إلى مضيق البوسفور ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وإلى أسواق المشترين، وقال: "المشكلة هي أن الزملاء الغربيين يريدون إنشاء نوع من آلية المراقبة الدولية لهذه العملية بمشاركة قوات الناتو، لكننا نتفهم تماما خطتهم".

كذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا وتركيا لإيجاد حل لأزمة الحبوب، لافتا إلى أن الجيش الروسي يلعب دورا رئيسيا في مفاوضات تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

المصدر: تاس