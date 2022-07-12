بوليانسكي: اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن النازية في أوكرانيا "لجم" الغرب

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن المخصص لمحاربة النازية في أوكرانيا، لم يترك أي حجج للدول الغربية.

وقال بوليانسكي عبر قناة "روسيا 24 التلفزيونية: "ألجم زملاؤنا الغربيون بشكل كامل ولم يكن بإمكانهم قول أي شيء سوى إدانة العملية العسكرية الخاصة والإجراءات في أوكرانيا، لأن الحقائق التي ذكرناها، بما في ذلك بمساعدة مواد الفيديو والمواد الفوتوغرافية، والتي لا يتم عرضها عادة في مجلس الأمن في الجلسات الرسمية. هذه المواد مقنعة للغاية وكان من الصعب معارضتنا بطريقة أو بأخرى".

كما أكد الدبلوماسي الروسي أن الغرض من عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي وفقا لما يسمى بصيغة آريا، هو الرغبة في إظهار الوضع الحالي للنازية في أوكرانيا للعالم وشرح من أين أتت.

المصدر: نوفوستي