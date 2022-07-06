وقف عمل "يوتيوب" و"إنستغرام" في منطقة خيرسون

أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، سيرغي موروز، بوقف عمل منصة "يوتيوب" وموقع "إنستغرام" في أراضي المنطقة.

إقرأ المزيد

وقال موروز في خطاب مصور نشر في صفحته على "تلغرام": "منذ عدة أيام تم وقف عمل "يوتيوب" عندنا. ونحن الآن بدون "يوتيوب" و"إنستغرام". لكن لا بأس، نحن بخير".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في منتصف مارس الماضي بسيطرة الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها. وفي أواخر أبريل الماضي تم تشكيل الإدارة العسكرية المدنية هناك التي تقوم بإدارة المنطقة. وتستخدم هناك حاليا العملتان الروسية والأوكرانية، كما تم الانتقال إلى استخدام رمز الهاتف الروسي "7+"، ويتم بث القنوات التلفزيونية الروسية.

المصدر: تاس