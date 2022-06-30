بأوامر مباشرة من بوتين.. روسيا تتبادل أسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أجرت عمليات تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، أمس الأربعاء، وكشفت أن لديها أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني.

وقالت الوزارة في بيان: "أمس 29 يونيو تم تبادل 144 جنديا مقابل 144"، مضيفة أن عملية التبادل "تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وأكدت أن "أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي الأهم ... والباقي يأتي لاحقا".

وأضافت: "عمليا جميع المفرج عنهم مصابون، وبينهم إصابات خطرة، يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية