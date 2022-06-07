سويسرا: لن نرفع العقوبات عن روسيا قبل أن يلغيها الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين، أن حكومة بلاده لن ترفع العقوبات عن روسيا قبل أن يلغيها الاتحاد الأوروبي.

وقال: "إذا رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن روسيا، فإن سويسرا ستفعل الشيء ذاته، وفقا للإطار القانوني".

وأشار إلى أن "العقوبات المفروضة على روسيا كان لها تأثير على الاقتصاد السويسري"، مشددا على أن "برن تبذل جهودا للحد من تأثيرها على البلاد قدر الإمكان، وبالتعاون الوثيق مع الشركات المعنية والمصارف".

وأوضح الوزير، أنه "منذ أن تبنت سويسرا عقوبات ضد روسيا الاتحادية بالتضامن مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، من المستحيل معرفة كيف كان سيتطور الوضع لو لم تقبلها برن بذلك.. هذه الإجراءات لا يمكن تحديدها كميا".

وفي مقابلة مع صحيفة "Blick" الأحد الماضي، قال: "السؤال الرئيسي هو ما مدى فعالية هذه العقوبات؟ إذا كان الهدف من العقوبات إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فأنا أقول إن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن".

وأيدت سويسرا، على الرغم من وضعها المحايد، عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، والتي أعلن عنها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها، وافقت الحكومة الروسية على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد شركاتها ومواطنيها، وتم تضمين الاتحاد السويسري في هذه القائمة.

المصدر: "تاس" + "Blick" السويسرية