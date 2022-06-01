دبلوماسي روسي: توريد راجمات الصواريخ إلى أوكرانيا يقوض الاستقرار

اعتبر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف، أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا براجمات الصواريخ تقويض للاستقرار.

قال ماشكوف: "بالنسبة لراجمات الصواريخ كأسلحة بحد ذاتها، هي بطبيعة الحال تقوض الاستقرار. اليوم حاولت أن أشرح لزملائي أن كل ما يحدث في أوكرانيا وما حولها يتراكم منذ سنوات عديدة. نحن لا نقترب منهم بأسلحتنا، لكنهم يتجهون نحو حدودنا بأفكارهم الدفاعية".

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وتابع: "ومن هنا جاءت جميع المشكلات التي نشأت حول أوكرانيا. وكان من المستحيل تحملها بعد الآن، حيث تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء".

وأضاف: "ظهر تهديد مباشر للمصالح الوطنية لروسيا، ونشأ الصراع هذا، والذي أثارته جميع تصرفات الغرب على مدار الثلاثين عاما الماضية".

وأردف ماشكوف: "نحاول ضمان أمن بلادنا والأمن العالمي بطريقة لا يتم فيها المساس بمصالحنا".

المصدر: تاس