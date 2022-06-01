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البنتاغون يتهرب من كشف موقف واشنطن إذا استخدمت كييف راجمات "هيمارس" لضرب أراض روسية

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البنتاغون يتهرب من كشف موقف واشنطن إذا استخدمت كييف راجمات
Globallookpress Capt. Ian Sandall
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لم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية القرارات التي يمكن أن تتخذها واشنطن في حال استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية راجمات "هيمارس" الصاروخية لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال في مؤتمر صحفي بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا: "نأمل بأن يفي الأوكرانيون بالتأكيدات التي قدموها، وهي عدم قصف الأراضي الروسية".

في الوقت نفسه، لم يحدد كول كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة إذا خالفت كييف هذه الوعود.

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وأعلن مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم فقط، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وحرصت واشنطن على تزويد كييف بهذه الصواريخ القصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافا روسية داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا "بأنظمة صاروخية متطورة" تتيح لها إصابة "أهداف دقيقة" في المعارك.

المصدر: تاس

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