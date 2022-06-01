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بين الجد والهزل.. مستشار زيلينسكي العسكري يبلغ من العمر 9 سنوات

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بين الجد والهزل.. مستشار زيلينسكي العسكري يبلغ من العمر 9 سنوات
Gettyimages.ru
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يقدم  ابن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي البالغ من العمر 9 سنوات المشورة العسكرية لوالده! هذه ليست مزحة، بل كلام صدر عن زوجة زيلينسكي في مقابلة صحفية.

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وفي التفاصيل، قالت زوجة الرئيس الأوكراني في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية: "ابني يكبر كعالم سياسي، إنه يعرف كل شيء، يقدم لنا النصائح العسكرية، ما يجب أن نشتريه. ولوالده أيضا... ما هي الدبابات والطائرات والمروحيات التي نحتاج إلى شرائها، وما الذي نفتقر إليه. ما هي الدول التي تساعدنا بشكل سيء، ومن هي الجيدة. إنه خبير عسكري، يمكنك التحدث معه حول ذلك لأشهر".

المصدر: RT

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