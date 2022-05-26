زاخاروفا عن زيلينسكي: "الوحش الصغير يسخر من صانعيه"

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن "تقديرها" لتصريحات زيلينسكي بشأن ما قاله مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق المخضرم، هنري كيسنجر حول الصراع في أوكرانيا.

وعلقت زاخاروفا على تصريحات زيلينسكي اللاذعة المنتقدة لهنري كيسنجر بقولها: "ها هو الوحش الصغير، وقد بدأ يسخر من صانعيه".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق (1973-1977)، ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية (1969-1975)، هنري كيسنجر، قد قال خلال كلمة ألقاها في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، يوم الثلاثاء 24 مايو، إن على الغرب التأثير على أوكرانيا لاستئناف مفاوضات السلام مع موسكو، حتى لو تعيّن على كييف تقديم عدد من التنازلات لموسكو.

وعلّق على ذلك الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منتقدا السياسي الأمريكي المخضرم، بقوله: "على سبيل المثال، يخرج علينا السيد كيسنجر من الماضي السحيق، ليقول لنا إنه من الضروري إعطاء روسيا جزءا من أوكرانيا، حتى لا تكون هناك قطيعة بين روسيا وأوروبا. ويبدو أن السيد كيسنجر نسي أنه يعيش في عام 2022، وليس في عام 1938. ونسي أن القاعة التي يتحدث إليها ليست في ميونيخ وإنما في دافوس".

المصدر: بيزنس أونلاين