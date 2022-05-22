أوكرانيا.. إصابة عمدة مدينة في مقاطعة زاباروجيه وحراسه بانفجار عبوة ناسفة

قال مصدر في هيئات حماية القانون في مدينة إنيرغودار، لمراسل "تاس" اليوم، إن عمدة المدينة أندريه شيفتشيك واثنين من حراسه الشخصيين أصيبوا في انفجار.

وأضاف المصدر: "اليوم ونتيجة انفجار في مدخل منزل، أصيب عمدة مدينة إنيرغودار أندريه شيفتشيك، مع اثنين من حراسه. وكان سبب الانفجار زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في الخزانة الكهربائية لمدخل المنزل".

ووفقا له، تلقى شيفتشيك مؤخرا تهديدات متكررة من الجانب الأوكراني.

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وتابع المصدر القول: "لقد تلقى تهديدات متكررة. دوى انفجار في مدخل مبنى سكني عندما دخل العمدة إلى البناية".

ويشار إلى أن إنيرغودار، هي مدينة في مقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا، ووقعت تحت سيطرة القوات الروسية اعتبارا من مارس عام 2022، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

المصدر: تاس