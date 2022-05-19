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رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

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رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
Sputnik Vladimir Trefilov
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أعلنت موسكو أن رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ناقش هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المكالمة بين غيراسيموف وميلي الذي يرأس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي جرى اليوم الخميس بمبادرة من الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن المسؤولين العسكريين البارزين ناقشا خلال المكالمة "مسائل ذات اهتمام مشترك منها الوضع في أوكرانيا"، دون شرح المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر البنتاغون بعد بيانا عن الاتصال.

ويعد ذلك أول اتصال بين غيراسيموف وميلي منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بعد مكالمة جرت في 13 مايو بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي سيرغي شويغو ولويد أوستن، لأول مرة منذ بدء النزاع الحالي في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"

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