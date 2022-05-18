تشاووش أوغلو يعلق على المفاوضات بين أنقرة وواشنطن بشأن مقاتلات إف-16

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، المفاوضات بين أنقرة وواشنطن بشأن توريد مقاتلات إف-16 الأمريكية لأنقرة بأنها تتقدم بشكل إيجابي.

ونقلت قناة TRT عن تشاووش أوغلو قوله بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "ناقشنا العلاقات الثنائية، بما في ذلك في مجال الدفاع. نظرنا في مسألة تسليم طائرات إف-16 إلى تركيا. المفاوضات مستمرة بشكل إيجابي". كلماته.

وصرح الوزير للصحفيين الأتراك عقب اللقاء مع نظيره الأمريكي، الذي استمر ساعة و45 دقيقة أن "المفاوضات مع بلينكن في إطار الآلية الأمنية الاستراتيجية سارت بشكل إيجابي للغاية".

وأشار أوغلو إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "سيرسل الرسائل الضرورية" فيما يتعلق بمخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو.

المصدر: تاس