 
مباشر

مصادر: تركيا تمنع البحث في طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

أخبار العالم

مصادر: تركيا تمنع البحث في طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1pa

أكدت مصادر لصحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" أن تركيا منعت البحث في طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو.

ووفقا لوكالة DPA فإن حلف "الناتو" يعتزم اليوم الأربعاء، مناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي فنلندا والسويد لدخول بلديهما إلى "الناتو"، وهو ما يمثل بداية عملية الانضمام إلى الحلف، ولكن بسبب موقف أنقرة، لم تبدأ المفاوضات بعد.

وأكد الجانب التركي أنه في الوقت الحالي لا يمكنه الموافقة على عقد الاجتماع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا