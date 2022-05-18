مصادر: تركيا تمنع البحث في طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

أكدت مصادر لصحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" أن تركيا منعت البحث في طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو.

ووفقا لوكالة DPA فإن حلف "الناتو" يعتزم اليوم الأربعاء، مناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي فنلندا والسويد لدخول بلديهما إلى "الناتو"، وهو ما يمثل بداية عملية الانضمام إلى الحلف، ولكن بسبب موقف أنقرة، لم تبدأ المفاوضات بعد.

وأكد الجانب التركي أنه في الوقت الحالي لا يمكنه الموافقة على عقد الاجتماع.

المصدر: تاس