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لحظة بلحظة.. اليوم الـ76 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ76 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ76، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتحرير مدن وبلدات دونباس من قوات حكومة كييف.

ميدانيا

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