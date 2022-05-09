رئيس وزراء إيطالي أسبق يدعو مجددا لتعيين مبعوث أوروبي للتفاوض مع موسكو

جدد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق السيناتور ماتيو رينزي الدعوة لتعيين مبعوث أوروبي للتفاوض مع روسيا، وعقد مؤتمر للسلام وإنهاء الحرب في القارة العجوز.

ودعا رينزي، زعيم حزب "إيطاليا حية" المنشق عن "الحزب الديمقراطي" إلى اختيار المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لهذه المهمة.

وقال في تدوينة "سواء بتعيين مبعوث خاص أو إقامة مؤتمر سلام، نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية ودبلوماسية من جانب أوروبا.. قلنا هذا منذ 24 شباط فبراير الماضي يوم بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف رينزي "الآن يبدو أن الجميع تقريبًا يقولون ذلك".

وتابع قائلا "نقولها مجددا وبشكل خاص اليوم 9 مايو.. يوم أوروبا.. من يحب أوروبا يأمل في مبادرة سياسية ودبلوماسية كبرى لإنقاذ السلام وإنقاذ الكوكب".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية